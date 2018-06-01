В Узбекистані розвиватимуть спорт на рахунок збору з виробників алкоголю та сигарет

Зібрані кошти від нового збору на сигарети і алкоголь надходитимуть до фонду розвитку при міністерстві фізичної культури і спорту.

Виробники алкоголю і сигарет з 1 червня почнуть виплачувати збори на розвиток спорту в Узбекистані. Зібрані кошти будуть надходити до фонду розвитку при міністерстві фізичної культури і спорту.

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Про це повідомляють Ведомости.

Відповідну постанову у березні підписав президент Узбекистану Шавкат Мирзиеев. Згідно з документом, виробники пива будуть платити по 2000 сумів (0,25 долара за поточним курсом) за кожні 10 літрів продукції, виробники горілки – по 5000 сумів (0,63 долара), а виробники тютюнової продукції – по 1000 сумів за кожну тисячу сигарет (0,63 долара).

В Узбекистані повністю заборонена реклама алкогольної і тютюнової продукції. Крім того, алкоголь і тютюн заборонено вживати у громадських місцях. Навесні цього року влада країни оголосила про плани підвищити ставки акцизів на спиртне і сигарети.