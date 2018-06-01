Україна значно скоротила імпорт полуниці та збільшила експорт

Україна за 2012-2017 роки збільшила експорт полуниці на 90% - до 1799 тонн. Імпорт полуниці до країни за цей же період зменшився на 88% - до 153 тонн.

Українські підприємства з 2012 по 2017 роки збільшили експорт полуниці на 90% - до 1799 тонн з 184 тонн, тоді як імпорт полуниці до країни за цей же період зменшився на 88% - до 153 тонн з 1286 тонн.

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Про це повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», додавши, що максимальні обсяги споживання полуниці були зафіксовані в 2013 році, а в наступні роки ринок повільно скорочується.

«За оцінками асоціації «Укрсадпром», за підсумками 2017 року Україна експортувала 1,8 тис. тонн свіжої полуниці і 3 тис. тонн замороженої. Вітчизняні підприємства минулого року експортували 15% виробленої ягоди у свіжому вигляді і 25% - в замороженому. Експортні поставки забезпечуються виключно за рахунок підприємств, які можуть запропонувати великі однорідні партії продукції», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні урожай плодів і ягід в 2017 році становив 2 млн тонн з площі 194 тис. га за врожайності 105,2 ц/га, з них 1,25 млн тонн - зерняткові культури.

Також було зібрано 563,9 тис. тонн кісточкових культур, 126,8 тис. тонн ягід та 108,6 тис. тонн горіхів.