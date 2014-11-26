Росія з сьогоднішнього дня заборонила ввезення майже всього м'яса з Білорусі

Федеральна служба РФ з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) прийняла рішення про введення з 26 листопада 2014 року тимчасових обмежень на постачання до Росії продукції восьми білоруських підприємств. Про це йдеться в повідомленні відомства.

Під обмеження потрапила продукція підприємств ВАТ «Агрокомбінат Скидельський», ВАТ «Вітебська бройлерна птахофабрика», СЗАТ «Серволюкс Агро», ВАТ «Вітебський м'ясокомбінат», ВАТ «АФПК "Жлобинський м'ясокомбінат"», ВАТ «Калинковичский м'ясокомбінат», ВАТ «Рогаческий МКК» і ВАТ «Птахофабрика «Світанок».

На них припадає майже весь обсяг імпорту білоруського м'яса в Росію - близько 400 тисяч тонн сумою не менше 300 мільйонів доларів.

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Офіційними причинами заборони названо невідповідність товарних партій харчової продукції нормам та вимогам, передбаченим законодавством Росії і Митного союзу.

Повідомляється, що в продукції були знайдені, зокрема, аеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми, бактерії групи кишкової палички, антибіотики тетрациклінової групи.

Як повідомлялося, з 24 листопада було введено тимчасову заборону Россільгоспнагляду на поставки продукції з ТОВ "Інко-Фуд", ЗАТ "Серволюкс", агрокомбінату імені Дзержинського, Смолевичской бройлерної фабрики, компанії "Бабушкіна кринка", "Біловезький делікатес", Березовського, Брестського і Гомельського м'ясокомбінатів.

Також, Россільгоспнагляд з 24 листопада посилює умови транзиту рослинної продукції з Білорусі через підозри в контрабанді із "заборонених" європейських країн. З цього дня переміщення такої продукції дозволено виключно через пункти пропуску на державному кордоні РФ.