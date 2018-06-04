Інвестиції в сільське господарство з початку року перевищили 10 мільярдів

Інвестиції у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів становлять 4,5 мільярда гривень.

За підсумками січня-березня 2018 року інвестиції в сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних з ними послуг склали 10,5 мільярда гривень, що на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Також повідомляється, що в I кварталі цього року інвестиції у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів склали 4,5 мільярда гривень, що на 56% більше, ніж у січні-березні 2017 року.

Як відзначили в міністерстві, основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій - 76,2% загального обсягу інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, загальна вартість інвестиційних проектів, які реалізувалися в українському аграрному секторі в січні-березні 2017 року, склала близько 37 мільярдів гривень.