Росіяни починають панікувати через дефіцит і зростання цін на гречку - ЗМІ

Зростання цін і дефіцит на гречану крупу спалахнули в Росії через новини про неврожай цього року, повідомляє Дзеркало тижня із посиланням на Financial Times.

Деякі магазини ввели квоти на продаж гречки. Наприклад, супермаркет "Лента" у Санкт-Петербурзі дозволяє своїм покупцям придбати не більше 5 упаковок гречки в одні руки. Федеральна служба статистики РФ повідомляє, що за минулий тиждень ціни на гречку зросли на 27,5% порівняно із показником на початку місяця.

Видання зазначає, що про продуктову кризу у Москві говорити рано, оскільки полиці наповнені іншими продуктами. Але дефіцит гречки змушує росіян помічати, що економічні проблеми країни тепер стосуються кожного, а не лише еліт, які залишилися без французького сиру і західних дорогих продуктів.

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"Це схоже на історії, які розповідала моя бабуся про СРСР: порожні полиці та обмеження у продуктових магазинах", - сказав студент Федір Зайцев, який народився у 1998 році.

Поки що деякі росіяни ставлять питання про стан речей у країні сьогодні, незважаючи на обвалення цін на нафту, санкції за агресію Росії проти України і структурні економічні проблеми, які штовхають економіку в рецесію. Однак відчуття тривоги у суспільстві з'явилося.

"Нам треба бути уважними до таких речей, як страх. Люди намагаються запасатися, тому що вони більше не відчувають себе в безпеці. У цьому винне обвалення рубля. Люди бояться, що завтра ціни будуть ще вище, тому краще купити сьогодні. І, якщо чесно, вони не помиляються", - сказав чиновник із міністерства аграрної промисловості РФ.

Восени в Росії виросли ціни не лише на гречку, а й на інші продукти харчування. У Путіна стверджують, що зростання цін на продукти на російському ринку не має нічого спільного із забороною імпорту продуктів із США та ЄС, а пов'язане зі звичайним подорожчанням кормів. Водночас у ЗМІ з'явилися повідомлення, що зростання цін на гречку змусить російську владу розпродавати її запаси.