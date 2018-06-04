Інформацію про загальнонаціональну оцінку земель розмістять на єдиному геопорталі

Передбачається, що на геопорталі буде зведена вся інформація, отримана в результаті проведення робіт, достатня для розрахунку нормативно-грошової оцінки окремої земельної ділянки.

Інформація про загальнонаціональну нормативно-грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення буде зведена в один геопортал.

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Як повідомляє прес-служба Державного агентства з питань геодезії, картографії та кадастру України, питання створення геопорталу обговорили під час засідання Робочої групи з опрацювання питань, пов'язаних із організацією та проведенням загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативно-грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

«Члени робочої групи розглянули питання створення геопорталу, що містить інформацію про загальнонаціональну нормативно-грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, його зміст і набір функцій і сервісів, які можуть бути запропоновані користувачам», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що на геопорталі буде зведена вся інформація, отримана в результаті проведення робіт, достатніх для розрахунку нормативно-грошової оцінки окремої земельної ділянки, а також узагальнені дані про оцінку в розрізі регіонів, природно-сільськогосподарських районів та сільськогосподарських угідь.

Крім цього, розглядається можливість реалізації окремої функції розрахунку нормативно-грошової оцінки земель проектної ділянки, що дозволить майбутнім власникам і користувачам спрогнозувати орієнтовні витрати на сплату земельного податку або орендної плати.

Як повідомляв УНІАН, згідно із законом про державний бюджет на 2018 рік, загальна нормативно-грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення буде проведена в Україні в 2018 році. Її проведення буде здійснено за рахунок коштів держбюджету.

У лютому цього року Держгеокадастр повідомляв про свій намір запустити в 2018 році единную систему геоданих в Україні. Проект планували запустити за фінансової та технічної підтримки уряду Японії і японського агентства з міжнародного співробітництва (JICA).