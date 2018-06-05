Індекс вареника: на скільки подорожчала популярна страва (інфографіка)

Від початку року приготування вареників подорожчало на понад 5%.

Вартість приготування вареників за 5 місяців цього року зросла на 5,04%.

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Про це повідомляє Офіс ефективного регулювання на своїй сторінці у Facebook.

За розрахунками експертів, щоб приготувати порцію популярної страви за класичним рецептом із картоплею на чотири особи, потрібно 35,42 грн.

Під час розрахунку показника брали до уваги онлайн-ціни в найбільших супермаркетах.

Найбільше зростання серед інгредієнтів спостерігалося щодо картоплі (+39,35%) та цибулі (+51,93%), помітно подешевшало тільки сало.

Серед регіонів найкраща динаміка щодо балансу ціни та середньої заробітної платні спостерігається в Києві, Запорізькій, Донецькій та Львівській областях, найгірша ситуація в Черкаській, Чернігівській та Волинській областях.

Експерти додають, що розрахувати вартість будь-якої страви, знаючи її інгредієнти, можна онлайн за цим посиланням.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у квітні 2018 року порівняно з квітнем 2017 року становила 13,1%, сповільнившись з 13,2% місяцем раніше.