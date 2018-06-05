В'єтнам відновив імпорт пшениці з України

Рішення про відновлення імпорту прийнято Міністерством сільського господарства і розвитку села Соціалістичної Республіки В'єтнам.

Міністерство сільського господарства і розвитку села Соціалістичної Республіки В'єтнам прийняв постанову про відновлення імпорту пшениці з України.

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Про це повідомила Українська зернова асоціація (УЗА), посилаючись на документ від 5 червня 2018 року, яким вона володіє.

Як зазначили в асоціації, постановою Міністерства сільського господарства і розвитку села Республіки В'єтнам прийнято рішення відновити імпорт української пшениці і здійснювати суворий фітосанітарний контроль при імпорті зерна з України.

Прес-служба зазначила, що В'єтнам тимчасово заборонив імпорт пшениці з України в 2015 році у зв'язку з виявленням в зерні амбарного довгоносика, заражене зерно вивозили за підробленими фітосанітарним сертифікатами.

Відновлення імпорту українського зерна В'єтнамом, як йдеться у повідомленні асоціації, стало можливим завдяки проведеним переговорам українською і в'єтнамською сторін. Зокрема, у квітні цього року завершився візит делегації Республіки В'єтнам до України, під час якого в'єтнамська сторона ознайомилася з фітосанітарними процедурами, які здійснюються на території України при експорті пшениці.

Як повідомляв УНІАН, станом на 30 травня експорт пшениці з України з початку 2017-2018 МГ становить 16,1 мільйона тонн.