Скільки коштує зварити борщ: в Україні через посуху подорожчали молоді овочі (відео)

При цьому продавці на базарах запевняють, щойно погода стабілізується - ціни на овочі впадуть і борщовий набір подешевшає.

В Україні удвічі підскочила вартість молодих овочів із борщового набору порівняно з минулим роком.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

Капуста, буряк, морква та картопля - невід’ємна складова найпопулярнішої та найулюбленішої страви українців - червоного борщу, але ціни на ранні овочі багатьох українців сьогодні "кусають" - кілограм коштує від 20 гривень.

Тож, щоб зварити борщ із м’ясом, українцям доведеться віддати близько 70-80 гривень за трилітрову каструлю.

Як пояснили в Українському клубі аграрного бізнесу, таке здорожчання зумовлене посухою, адже фермерам доводилося більше поливати рослини, щоби виростити врожай.

Ц свою чергу продавці на базарах запевняють, щойно погода стабілізується - ціни на овочі впадуть і борщовий набір подешевшає.

"Якщо всі погодні умови нормальні - ціна стабільна і не дуже висока... А якщо буде сильна жара або йтимуть зливи, тоді піднімаються ціни відповідно", - зазначила продавець одного зі столичних ринків Людмила.

Нагадаємо, за перші п'ять місяців 2018 року український індекс вареника зріс на 5,04%. Відтепер, щоб приготувати порцію цієї страви за класичним рецептом із картоплею на чотири особи, потрібно 35,42 гривні.