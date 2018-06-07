Мінагропрод підрахував втрати врожаю через зміни клімату

Згідно з даними міністерства, втрати врожаю пшениці внаслідок змін клімату за останні 3 роки становили більше 4%.

Втрати врожаю пшениці через зміни клімату за останні три роки становили більше 4%, кукурудзи – 5,5%.

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Про це повідомила під час виставки Агро-2018 заступник міністра аграрної політики і продовольства Олена Ковальова.

«Втрати врожаю від кліматичного фактору у сільському господарстві щодо пшениці становлять понад 4% за останні три роки, щодо кукурудзи - 5,5%», - повідомила вона.

Також заступник міністра зазначила, що за прогнозами, якщо зміни клімату триватимуть, це може призвести до падіння врожайності ріпаку в південних регіонах на 15-20%, сої – 20-30%.

Як повідомляв УНІАН, експерти прогнозують зростання врожаю зернових в Україні в 2018-2019 МР на 3% - до 61,85 млн тонн. Позитивний прогноз зумовлений використанням аграріями нових технологій, насіння гібридів, зрошення і сприятливими погодними умовами.