Аграрії спрогнозували втрати врожаю зернових від посухи

Аграрії деяких областей прогнозують втрати до 50% врожаю зернових через посуху.

Аграрії південних, центральних і східних областей відзначають, що через посушливу погоду вони можуть втратити до 50% врожаю зернових.

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Про це повідомила прес-служба громадської організації Всеукраїнський аграрний рада, посилаючись на опитування власників підприємств, які до неї входять.

"Аграрії південних, центральних і східних областей скаржаться на посуху і прогнозують втрати до 50% врожаю зернових. Зокрема, найбільше скарг надійшло від сільгоспвиробників Херсонської, Одеської, Хмельницької, Дніпропетровської, Запорізької та Вінницької областей", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за результатами опитування, найбільше постраждали пшениця і ячмінь.

"Останній дощ в нашому районі пройшов 2-3 тижні тому. Він був дуже слабким, промочив грунт не більше ніж на 2-3 см. Це єдиний дощ, який у нас був з самої зими", - зазначив директор приватного агропромислового підприємства (ПАП) "Людмила" (Хмельницька область) Микола Гурський.

Він додав, що втрати його господарства по пшениці досягнутий до 30%, сої - близько 20%.

Разом з тим, директор фермерського господарства "Щедра Садиба-М" (Хмельницька область) Олександр Бондар прогнозує, що якщо найближчим часом не пройдуть затяжні дощі, він може втратити близько 40% врожаю пшениці та 50% сої.

"У нашому районі дощів практично не було з того самого часу, як зійшов сніг. При цьому навіть якщо дощ піде, це вже не виправить ситуацію. Рослина вже не в тій стадії розвитку, вони слабенькі", - зазначив він.

Директор ТОВ "Терра" (Дніпропетровська область) Олександр Дорошенко зазначив, що втрати врожаю на його підприємстві також можуть досягти 50%.

"Якщо і надалі не буде дощів, ми можемо втратити до 50% урожаю. Найбільше постраждали пшениця і ячмінь. Соняшник і кукурудза - менше, в цих культурах ще є невеликий запас вологи. Але, враховуючи погодні примхи, невідомо, що буде далі. Останній дощ у нашому районі спостерігався 8-9 травня і був він дуже незначним", - сказав директор підприємства.

ВАР зазначає, що, за словами сільгоспвиробників, точні суми збитків можна буде вважати вже ближче до моменту збору врожаю.

Як повідомляв УНІАН, експерти прогнозували зростання врожаю зернових в Україні в 2018-2019 МР на 3% - до 61,85 мільйона тонн. Позитивний прогноз був обумовлений використанням аграріями нових технологій, насіння гібридів, зрошення і сприятливими погодними умовами.

За інформацією заступника міністра аграрної політики і продовольства Олени Ковальової, втрати врожаю пшениці з-за зміни клімату за останні три роки склали більше 4%, кукурудзи – 5,5%.