Лукашенко погрожує Росії відповісти на заборону білоруських продуктів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з губернатором Санкт-Петербурга Георгієм Полтавченком вкрай різко відреагував на обмеження поставок білоруського продовольства з боку Росії, повідомляє Прайм.

"Поведінка російської влади не просто дивує, а пригнічує. Якщо не буде нормалізована торгівля між двома країнами в порушення Митних угод, ми змушені будемо реагувати", - сказав він.

За його словами, "сьогодні складається враження, що на прикладі Білорусі в черговий раз, то взявшись за газову, то за нафтову трубу, а зараз і за продовольче питання, хочуть показати комусь чи всьому світу, провчити когось".

Читайте такожЛукашенко розповів про туалетний папір у російській ковбасі, попутно похваливши своюЯк повідомляв УНІАН, Росія з 26 листопада 2014 року ввела тимчасові обмеження на постачання майже всього м'яса з Білорусі.

Також, Россільгоспнагляд з 24 листопада посилив умови транзиту рослинної продукції з Білорусі через підозри на контрабанду з "заборонених" європейських країн.

З цього дня переміщення такої продукції дозволено виключно через пункти пропуску на державному кордоні РФ.