У Київській області затримали власників агрохолдингу за створення пташиного могильника (фото)
Національною поліцією України викриті численні факти порушення правил екологічної безпеки та санітарних норм одним з найбільших аграрних холдингів на території Київської області, який займається розведенням свійської птиці та виробництвом м’ясних продуктів.
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Про це повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України
Відповідно до українського законодавства рештки забитої птиці повинні зберігатися на спеціальних майданчиках, облаштованих для запобігання їх потраплянню у ґрунт та водні об’єкти.
"З метою заощадження коштів на проведення вказаних заходів власники «курячого» бізнесу організували утилізацію відходів шляхом їх захоронення на земельних ділянках, а також створення стихійних сміттєзвалищ, так званих могильників.
Такий засіб переробки несе велику загрозу для санітарно-епідеміологічного благополуччя та здоров’я мешканців навколишніх сіл, оскільки небезпечні сполуки, що утворюються від розкладання решток птиці, потрапляють у землю та ґрунтові води", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, після виявлення посеред поля кількох сміттєзвалищ з рештками птиці та набуття розголосу серед громадськості фігуранти начебто почали знищувати відходи. Насправді ж викопували рів та засипали рештки піском, після чого розрівнювали землю.
Крім того, виявлені факти системного наднормативного викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря та використання водних ресурсів на виробництві без відповідного дозволу.
"У межах провадження встановлено організаторів та учасників злочину, пов’язаного як з організацією та діяльністю вказаного бізнесу, так і з врегулюванням питань з контролюючими органами.
У той час, коли власники «курячого» бізнесу отримують надприбутки, жителі кількох сіл потерпають, навколишнє середовище забруднюється і гине, а держава зазнає багатомільйонних збитків. Таке забруднення земель, вод та атмосферного повітря може призвести не тільки до масового захворювання населення, а й до екологічної катастрофи", - наголосили у ГПУ.
Так, внаслідок систематичного порушення норм законодавства про охорону природного середовища посадовими особами агрохолдингу довкіллю завдано збитків на суму понад 200 мільйонів гривень.
З метою припинення цієї протиправної діяльності правоохоронці провели заходи із затримання її організаторів.
Крім того, проведено 14 санкціонованих судом обшуків у приміщеннях агрохолдингу, контролюючих організаціях, за місцем проживання задіяних у злочинній діяльності осіб, а також проведено огляд пташиних могильників і здійснено забори ґрунту та води для проведення експертиз.
За результатами проведених заходів затримані власники агрохолдингу та керівник структурного підрозділу.
Наразі їм повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (порушення правил екологічної безпеки), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр).
Підозрювані затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Найближчим часом їм буде обрано запобіжні заходи.
Як повідомляє "Стоп корупції", мова йде про ТОВ "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата").