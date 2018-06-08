У Київській області затримали власників агрохолдингу за створення пташиного могильника (фото)

Внаслідок систематичного порушення норм законодавства про охорону природного середовища посадовими особами агрохолдингу довкіллю завдано збитків на суму понад 200 мільйонів гривень.

Національною поліцією України викриті численні факти порушення правил екологічної безпеки та санітарних норм одним з найбільших аграрних холдингів на території Київської області, який займається розведенням свійської птиці та виробництвом м’ясних продуктів.

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Про це повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Відповідно до українського законодавства рештки забитої птиці повинні зберігатися на спеціальних майданчиках, облаштованих для запобігання їх потраплянню у ґрунт та водні об’єкти.

"З метою заощадження коштів на проведення вказаних заходів власники «курячого» бізнесу організували утилізацію відходів шляхом їх захоронення на земельних ділянках, а також створення стихійних сміттєзвалищ, так званих могильників.

Такий засіб переробки несе велику загрозу для санітарно-епідеміологічного благополуччя та здоров’я мешканців навколишніх сіл, оскільки небезпечні сполуки, що утворюються від розкладання решток птиці, потрапляють у землю та ґрунтові води", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, після виявлення посеред поля кількох сміттєзвалищ з рештками птиці та набуття розголосу серед громадськості фігуранти начебто почали знищувати відходи. Насправді ж викопували рів та засипали рештки піском, після чого розрівнювали землю.

Крім того, виявлені факти системного наднормативного викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря та використання водних ресурсів на виробництві без відповідного дозволу.

"У межах провадження встановлено організаторів та учасників злочину, пов’язаного як з організацією та діяльністю вказаного бізнесу, так і з врегулюванням питань з контролюючими органами.

У той час, коли власники «курячого» бізнесу отримують надприбутки, жителі кількох сіл потерпають, навколишнє середовище забруднюється і гине, а держава зазнає багатомільйонних збитків. Таке забруднення земель, вод та атмосферного повітря може призвести не тільки до масового захворювання населення, а й до екологічної катастрофи", - наголосили у ГПУ.

Так, внаслідок систематичного порушення норм законодавства про охорону природного середовища посадовими особами агрохолдингу довкіллю завдано збитків на суму понад 200 мільйонів гривень.

З метою припинення цієї протиправної діяльності правоохоронці провели заходи із затримання її організаторів.

Крім того, проведено 14 санкціонованих судом обшуків у приміщеннях агрохолдингу, контролюючих організаціях, за місцем проживання задіяних у злочинній діяльності осіб, а також проведено огляд пташиних могильників і здійснено забори ґрунту та води для проведення експертиз.

За результатами проведених заходів затримані власники агрохолдингу та керівник структурного підрозділу.

Наразі їм повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (порушення правил екологічної безпеки), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр).

Підозрювані затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Найближчим часом їм буде обрано запобіжні заходи.

Як повідомляє "Стоп корупції", мова йде про ТОВ "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата").