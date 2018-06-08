Третина об'єднаних громад вже отримали землі сільгосппризначення

Передачу земель розпочали в лютому за рішенням Кабінету міністрів.

Третина територіальних громад вже отримали землі сільгосппризначення в рамках рішення Кабміну про передачу земель за межами населених пунктів в управління територіальним громадам.

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Про це повідомила прес-служба Держгеокадастру.

Згідно з повідомленням, землі отримали 248 територіальних громад, що становить третину від усієї кількості, які, згідно з планом, повинні отримати землі. В Україні створені 665 громад, які, за попередніми даними, повинні отримати близько 759 тис. га земель сільськогосподарського призначення державної власності. Ці цифри будуть збільшуватися.

Як зазначила прес-служба, тільки 6 червня 199 територіальних громад отримали 360 тис га земель, а раніше сільгоспземлі отримали ще 49 громад.

Держгеокадастр почав процес передачі земель з 1 лютого 2018 року. Протягом першого тижня 99% територіальних громад підписали меморандуми з Держгеокадастром.

«Ми повністю вкладаємося в план-графік передачі і навіть випереджаємо його, - цитує прес-служба Держгеокадастру першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка. - У грудні процес буде завершений і в 2019 рік об'єднані територіальні громади увійдуть, спираючись на потужний додатковий ресурс, який зможуть використовувати на благо суспільства».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в січні цього року прийняв рішення про передачу земель за межами населених пунктів в управління територіальних громад від Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр)». Повноваження місцевих рад щодо розпорядження землею були обмежені територією населених пунктів відповідно до Земельного кодексу, прийнятого в 2002 році. У 2012 році повноваження щодо розпорядження всіма сільгоспземлями держвласності отримало Державне агентство земельних ресурсів (тепер Держгеокадастр).