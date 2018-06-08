В Черкасах відкрили «Інститут здоров’я рослин»

Відкриття інституту дає чудову можливість інтегруватися в міжнародну науку, а робота Інституту побудована за відкритим принципом і дозволяє «без кордонів» співпрацювати зі світовими науково-дослідними інститутами та аналітичними лабораторіями, повідомили в компанії.

7 червня у Черкасах відбулося відкриття Науково-дослідного інституту «Інститут здоров’я рослин» («Crop Care Institute»). Його засновником є виробник засобів захисту рослин та мікродобрив ГК «UKRAVIT».

Як повідомили у компанії, над проектом працювали найкращі українські та зарубіжні вчені, а його робота дозволить українським аграріям будувати свій бізнес на основі інноваційних наукових технологій. Функціонально установа поєднує фундаментальні та галузеві дослідження, агробіологічний сервіс та навчально-наукову роботу.

«В основі концепції Науково-дослідного інституту лежить об’єднання потужної приборної бази, потужної бази людських знань та чіткого усвідомлення нагальних потреб», – зауважує старший науковий консультант «Інститут здоров’я рослин» Володимир Маліновський.

За його словами, відкриття інституту дає чудову можливість інтегруватися в міжнародну науку, а робота Інституту побудована за відкритим принципом і дозволяє «без кордонів» співпрацювати зі світовими науково-дослідними інститутами та аналітичними лабораторіями, повідомили в компанії.

«За роки існування ГК «UKRAVIT» ми співпрацювали з багатьма науковими інститутами країни. «Інститут здоров’я рослин» – не є альтернативою державним установам. Ми і надалі будемо ефективно співпрацювати з державою, адже ми прагнемо, щоб наші науковці працювали в Україні на найкращому світовому обладнанні, створювали унікальні продукти, нові проекти, знаходили цікаві рішення для аграрної галузі. «Інститут здоров’я рослин» – це, насамперед, новий стандарт якості, новий стандарт якості продукції «UKRAVIT», новий стандарт якості для всього аграрного сектору України», - заявив власник ГК «UKRAVIT» Віталій Ільченко

Повідомляється, що «Інститут здоров’я рослин» працюватиме у форматі «Green Chemistry» («зелена хімія»). Такий підхід передбачає дбайливе ставлення до природи і максимальне зменшення використання шкідливих компонентів. Всі дослідження в «Інституті здоров’я рослин» проводитимуться на основі лабораторної бази, оснащеної обладнанням виробництва Японії, Швейцарії, Німеччини і США, а розробки тестуватимуться в демоцентрі, який являє собою комплекс підземних теплиць, фітотронних кімнат та кліматичних камер і дозволяє вирощувати культури в реальних умовах упродовж всього року. Протестовані препарати запускатимуться у виробництво на «Фабриці агрохімікатів».

Як зазначив Ільченко, в інституті аграрії серед іншого зможуть перевірити своїх постачальників. Також «Інституті здоров’я рослин» можна буде зробити детальний аналіз води, ґрунтів, рослин, засобів захисту рослин.

«Одна із наших першочергових задач – розробити такі технології вирощування культур, захисту та живлення, щоб можна було отримати додатковий прибуток і забезпечити високу рентабельність сільськогосподарських виробництв. Відкриття «Інститут здоров’я рослин» – підтвердження того , що ми не боїмося перевіряти, тестувати, аналізувати та розробляти нові діючі речовини та препарати», - пояснює керівник комерційного департаменту «Укравіт Агро» Олександр Лапа.

Також зазначається, що у планах ГК «UKRAVIT» - відкрити філії «Інституту здоров’я рослин» в кожній області України і забезпечити аграріїв повним комплексом послуг: від аналізу до впровадження новітніх технологій.

«Ми хочемо спільно з аграріями вирощувати якісну, безпечну продукцію. Наша наукова установа буде дозволяти робити повний супровід вирощування рослин і спільно з аграріями ми гарантуватимемо високі прибутки і процвітання українського аграрного сектору», - запевняє власник ГК «UKRAVIT» Віталій Ільченко.