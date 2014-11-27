Створений механізм протидії криміналізації однієї з основних статей українського експорту

Так, у кожному регіоні створюються спеціальні робочі групи у складі керівників ключових підрозділів ДФС і митниці, які у цілодобовому режимі повинні відстежувати митне оформлення експортних операцій з волоськими горіхами, перевіряти СПД на предмет фіктивності, достовірності контрактної інформації та дотримання податкового та валютного законодавства. Якщо протягом 4-х годин від моменту початку митного оформлення, перевіркою не виявлено правопорушень з боку компаній-експортерів, то митники не мають права затримувати вантаж і зобов'язані його пропустити. Не рідше ніж 2 рази на тиждень, відповідна інформація від робочих груп в узагальненому вигляді повинна надаватися керівництву ДФС України - про це повідомив перший заступник ДФС України Володимир Хоменко на своїй сторінці у Facebook.

З одного боку, подібні заходи спрямовані на усунення найбільш поширених зловживань у цьому сегменті зовнішньоекономічної діяльності. Мова йде про використання фіктивних СПД, неповернення валютної виручки, заниження контрактної вартості товару, несплати податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток. А з іншого боку, дані заходи повинні раз і назавжди ліквідувати практику корупційних поборів з цього бізнесу.

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За словами В. Хоменка, Україна є одним із найбільших світових експортерів волоських горіхів. У 2014-2015 маркетинговому році очікується, що буде експортовано близько 55 тис. тонн або 2500-3000 фур волоських горіхів. Однак криміналізація супроводжує цей бізнес по всьому ланцюжку, обертається багатомільйонними сумами зловживань і збитків бюджету. Щороку лише від несплати податку на доходи фізосіб, завдається збиток бюджету в районі 100 млн грн. Близько 150-200 млн грн становлять орієнтовні збитки від мінімізації податку на прибуток. Крім того, за вже сформованою традицією, т. зв. «митні посередники» за проходження однієї фури з горіхами, стягували 10-15 тис. дол. незаконних поборів.

Наша пропозиція легальним експортерам горіхів гранично проста і зрозуміла. По-перше, чесно платіть податок на доходи фізосіб і не використовуйте фіктивні довідки за формою №3ДФ для легалізації приходу товару. По-друге, не занижуйте контрактну вартість товару і не платіть жодних хабарів так званим «посередникам» між бізнесом і владою. По-третє, не використовуйте фіктивні СПД для проведення експортних операцій і повертайте валютну виручку в Україну. В обмін на сумлінність з вашого боку ДФС і митниця гарантують законність, об'єктивність і порядність під час оформлення та проходження експортних процедур зі свого боку заявив В. Хоменко.

Нагадаємо, минулого року УНІАН повідомляв, що Туреччина підвищила мита на імпорт волоських горіхів з України.