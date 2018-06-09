Пташиний могильник на Київщині: суд заарештував власників "Гаврилівських курчат"

Суд заарештував власників агрохолдингу на 2 місяці з можливістю вийти під заставу у 80-90 мільйонів гривень.

Печерський районний суд у п'ятницю ввечері, 9 червня, обрав запобіжний захід власникам і керівнику структурного підрозділу одного з найбільших агрохолдингів України ТОВ "Комплекс-Агромарс", який випускає курятину під маркою "Гаврилівські курчата".

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Про це повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган на сторінці в Twitter.

За її словами, одному з власників агрохолдингу Марині Сігал обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 90 млн грн.

Керівника структурного підрозділу заарештували на 2 місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 84 млн грн.

Також, Печерський райсуд обрав власнику агрохолдингу Євгену Сігалу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн.

Раніше УНІАН повідомляв, що Національною поліцією України викриті численні факти порушення правил екологічної безпеки та санітарних норм одним з найбільших аграрних холдингів на території Київської області, який займається розведенням свійської птиці та виробництвом м’ясних продуктів. Зокрема, власники «курячого» бізнесу організували утилізацію відходів шляхом їх захоронення на земельних ділянках, а також створення стихійних сміттєзвалищ, так званих могильників.