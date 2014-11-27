Майже 30% росіян через дефіцит і зростання цін вже запаслися гречкою

Про це свідчать дані листопадового опитування "Левада-Центру".

З них 8% вирішили запастися гречкою, тому що помітили зростання цін на неї, 7% - тому що роблять так завжди, 6% - тому що всі навколо говорять про те, що скоро ціна на гречку зросте, 5% - тому що гречка починає зникати з полиць у магазині, 4% купили гречку, наслідуючи приклад родичів.

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Опитування проведене 21 - 24 листопада 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше у 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що росіяни починають панікувати з-за дефіциту і зростання цін на гречку.

Восени в Росії виросли ціни не лише на гречку, а й на інші продукти харчування. У Путіна стверджують, що зростання цін на продукти на російському ринку не має нічого спільного із забороною імпорту продуктів із США та ЄС, а пов'язане зі звичайним подорожчанням кормів. Водночас у ЗМІ з'явилися повідомлення, що зростання цін на гречку змусить російську владу розпродавати її запаси.