Узбекистан залишається основним імпортером українського цукру — в травні купив 72%

Також, 11% поставок було здійснено до Великобританії, 5% - до Азербайджану, 4% - до Молдови.

У травні поточного року вітчизняні виробники поставили на зовнішні ринки 54 тис. тонн цукру, що на 29% більше, ніж у попередньому місяці, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників «Укрцукор».

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«Основним імпортером українського цукру в травні знову став Узбекистан - 72%. Також, 11% поставок було здійснено у Великобританію, 5% - в Азербайджан, 4% - в Молдову», - процитувала прес-служба керівника аналітичного відділу асоціації «Укрцукор» Руслану Бутыло.

Також повідомляється, що за дев'ять місяців 2017/2018 МГ (МР, вересень 2017 – серпень 2018) експортовано 433,3 тис. тонн цукру, що на 36% менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Україна експортувала 41,8 тис. тонн цукру, що на 12% менше, ніж у березні.

За даними асоціації "Укрцукор", Україна за 2017 календарний рік експортувала 598,7 тис. тонн цукру на суму 279,9 млн дол., що на 29% більше, ніж роком раніше (465,6 тис. тонн).

Найбільшими імпортерами минулого року стали Шрі-Ланка - 69,03 тис. тонн, Туреччина - 49,1 тис. тонн, Азербайджан - 44,9 тис. тонн, Судан - 40,0 тис. тонн, Лівія - 39,9 тис. тонн, у той час як роком раніше основними країнами-покупцями були Шрі-Ланка, Грузія, Туніс, Румунія і Єгипет.