Головою Мінагропроду може стати директор одного з агрохолдингів України

Про це УНІАН повідомило джерело, знайоме з ходом коаліційних переговорів.

«Алекс Ліссітса буде висунутий на посаду міністра аграрної політики», - сказав він, уточнивши, що президент «Української аграрної конфедерації» Леонід Козаченко, за призначення якого головою Мінагропроду виступав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, від претензій на міністерський портфель відмовився.

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У розмові з УНІАН Ліссітса відмовився коментувати інформацію про його можливе призначення на посаду міністра аграрної політики.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада, відбулося перше засідання Верховної Ради VIII скликання. Спікером парламенту був обраний Володимир Гройсман, прем'єр-міністром депутати переобрали Арсенія Яценюка. Голосування за новий склад уряду заплановано на 2 грудня.

Довідка УНІАН. Алекс Ліссітса народився 23 квітня 1974 року у Чернігівській області. Закінчив Берлінський університет імені Гумбольдта (Німеччина) за спеціальністю «Сільське господарство та садівництво», а також Національний аграрний університет України за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2007 року заснував асоціацію «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ). У 2012 році він був обраний виконавчим директором «Індустріальної молочної компанії», а у травні 2013 року - призначений генеральним директором холдингу.