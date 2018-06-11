Пташиний могильник на Київщині: "Гаврилівські курчата" очікує нова перевірка

Держпродспоживслужба готує нову перевірку птахокомплексу «Агромарс» за скаргою жителів сіл Вишгородського району. Раніше служба вже штрафувала агрохолдинг за порушення санітарних норм.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів готує нову перевірку підприємств агрохолдингу «Агромарс», керівників якого напередодні Печерський суд заарештував і встановив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн і 90 млн грн відповідно.

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Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби у відповідь на запит УНІАН, додавши, що така перевірка буде проведена у відповідь на скаргу мешканців сіл Вишгородського району.

«07.06.2018 до Головного управління у супроводі реєстраційно-контрольної картки Київської ОДА надійшла колективна скарга мешканців сіл Вишгородського району про порушення їхніх прав суб'єктом господарювання – філія «Гаврилівський птахівничий комплекс» ТОВ «Комплекс Агромарс», - повідомили в прес-службі, зазначивши, що відомство зобов'язане розглянути цю скаргу, згідно з рішенням заступника голови Київської ОДА.

При цьому, згідно з повідомленням, раніше Держпродспоживслужба фіксувала порушення підприємством норм законодавства про охорону природного середовища, і штрафувала його на 73,6 тис грн, але суд скасував накладення цього штрафу. Держпродспоживслужба має намір добиватися виплати штрафу підприємством.

Також було зазначено, що підприємство виконувало всі приписи Держпродспоживслужби під час проведення перевірок.

«28.03.2018 державними інспекторами Головного управління, безпосередньо під час виїзду на урочищі «Каланча» було перевірено стан видалення побічних продуктів. Під час візуального огляду була встановлена наявність незначної кількості органічних залишків, які з вигляду нагадують курпомет. Також є певна кількість залишків курячих кісток», - йдеться в повідомленні.

Що стосується забруднення навколишнього середовища, то в службі зазначили, що вони направили звернення в Київський обласний лабораторний центр МОЗ України щодо проведення лабораторних досліджень атмосферного повітря, питної води, грунту на межі санітарно-захисної зони підприємства та житлової забудови с. Гаврилівка на відповідність вимогам таких документів як «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних факторів в атмосферному повітрі населених місць», «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною», але відповідь ще не надійшла.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Печерський районний суд обрав запобіжний захід власникам та керівнику структурного підрозділу одного з найбільших агрохолдингів України ТОВ "Комплекс Агромарс", який випускає курятину під торговою маркою "Гаврилівські курчата", підозрюваних у забрудненні навколишнього середовища.

Одному з власників агрохолдингу Марині Сігал обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 90 млн грн.

Іншому власнику агрохолдингу Євгену Сігалу обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн.

Керівника структурного підрозділу підприємства заарештували на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 84 млн грн.

Довідка УНІАН. "Агромарс" – один із найбільших виробників м'яса птиці в Україні (ТМ "Гаврилівські курчата"), власниками якого є Євген та Марина Сігал.

Він є вертикально інтегрованим холдингом із замкнутим циклом виробництва, що дозволяє контролювати всі етапи бізнесу від вирощування зернових культур, виробництва комбікормів, вирощування племінної і бройлерної птиці до переробки м'яса і його реалізації через власну франчайзингову мережу.

Структура ТОВ "Комплекс "Агромарс" також включає: Броварську і Кагарлицьку філії, "Бориспільський експериментальний комбікормовий завод", "Київський комбікормовий завод", "Кагарлицький елеватор" і "Курганський бройлер".

Головне виробництво холдингу знаходиться в Гаврилівці (Вишгородський р-н Київської обл.)