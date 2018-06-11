Китай вивчає можливість імпорту української черешні

Місія КНР за оцінкою системи державного контролю за виробництвом черешні працюватиме в Україні з 11 по 15 червня.

Китайська Народна Республіка вивчає можливості імпорту української черешні в рамках місії КНР за оцінкою системи державного контролю за виробництвом черешні, яка працюватиме в Україні з 11 по 15 червня.

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Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

"11 червня 2018 року в Україні почала роботу місія Китайської Народної Республіки за оцінкою системи державного контролю за виробництвом черешні", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що під час роботи місії КНР в Україні буде зроблений аналіз фітосанітарного ризику української черешні при експорті в КНР і відпрацьовано проект протоколу фітосанітарних вимог на експорт цієї продукції на китайський ринок.

Також представники КНР планують відвідати Запорізьку, Херсонську і Дніпропетровську області, де ознайомляться з особливостями вирощування, зберігання, пакетування черешні і фиторсанитарными процедурами, які здійснюються територіальними органами Держпродспоживслужби при проведенні контролю в рамках формування експортних партій черешні.

Як повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофимцева, зараз українські фрукти і ягоди поставляються в більш ніж 30 країн світу, у тому числі до країн ЄС, і попит на них постійно зростає. Це свідчить про визнання української продукції міжнародними партнерами, про високі стандарти її виробництва і довіру до системи держконтролю за виробництвом продуктів садівництва в Україні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, Китай, поряд з Індією, Нідерландами, Єгиптом та Іспанією, входить у п'ятірку країн-лідерів, які в 2017 році придбали української аграрної та харчової продукції на більш ніж 1 мільярд доларів.

За даними асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", українські підприємства в 2016 році експортували в Китай сільськогосподарської продукції на 1,02 мільярда доларів, що в 12 разів перевищує показник 2012 року (85,7 мільйона доларів). При цьому, порівняно з 2015 роком, експорт української сільгосппродукції в Китай скоротився на 17,3%.