Росія зруйнувала керченську риболовну промисловість

Обсяги вилову хамси, за словами директора риболовецького господарства «Біла Русь» Олександра Горбачевського, впали на 90% порівняно з минулим роком, і з чотирьох керченських підприємств, що займаються промислом хамси, у море сьогодні виходять лише два: «Біла Русь» і рибколгосп «1 травня», повідомляє Крим.Реалії.

«У нас з трьох суден працює тільки одне. Привозить всього п'ять-сім тонн, а раніше було 25-30, і то, щоб вона не давилася і мала товарний вигляд», – розповіли рибопромисловці.

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"Спробуйте зайти на російський ринок, так там всюди Атанов. Його і сюди пустили. Продає свою червону рибу, горбушу, кету, не знаю, де він її бере. А хамсу віддає безкоштовно, як довісок. Подивіться на сімферопольський ринок, хіба так можна!.. Чому в Росії всі ніші зайняті, і ми не можемо пробитися на російський ринок, а уряд Криму дозволив сюди зайти Атанову і наших рибалок поставити на коліна?", – обурюється Горбачевський.

Доведені до відчаю риболови погрожують поверненням на український ринок.

"Я особисто повернуся на український ринок! Як інші – я не знаю, але я особисто повернуся. А як я буду це робити, це секрет. Але іншим, я впевнений на тисячу відсотків, нікому не дадуть повернутися туди", – поділився рибопромисловець.

Рибалки не виключають, що рибальську галузь в Криму знищують навмисно, щоб потім "хтось з великими грошима міг купити все за безцінь".