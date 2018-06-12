Подешевшали продукти харчування: НБУ пояснив, завдяки чому сповільнилося зростання цін

Національний банк очікує поступового зниження споживчої інфляції до 8,9% на кінець року.

Національний банк України пояснює уповільнення інфляції у травні до 11,7% з 13,1% у квітні значним зниженням цін на продукти харчування.

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Про це йдеться в коментарі на сайті НБУ.

«Зниження інфляції в річному вираженні було очікуваним, а її травневий показник виявився трохи нижчим за траєкторію прогнозу Національного банку... Це сталося в основному завдяки стрімкому уповільнення зростання цін на продукти харчування. Крім того, не так швидко, як у квітні, зростали адміністративно регульовані ціни через уповільнення зростання цін на тютюнові вироби і помірно, ніж минулого року, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги», - йдеться в повідомленні.

НБУ зазначив, що поступово вичерпується дія тимчасових факторів пропозиції, які викликали перевищення фактичних показників споживчої інфляції в другій половині 2017 року та у перші місяці поточного року.

«Це відбувається внаслідок як більш сприятливих погодних умов цього року порівняно з весняними заморозками минулого року, так і розширенням пропозиції імпортної продукції», - йдеться в повідомленні.

У той же час, регулятор зазначив, що, як і в попередні місяці, зберігається тиск на ціни з боку подальшого зростання виробничих витрат, зокрема на оплату праці, а також швидкого відновлення споживчого попиту.

«Враховуючи поступове вичерпання тимчасових факторів пропозиції і досить жорсткі монетарні умови, Національний банк очікує подальшого поступового зниження споживчої інфляції відповідно до прогнозу (8,9% на кінець 2018 року) та її повернення в цільовий діапазон в середині 2019 року", - наголошується в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з травнем 2017 року становила 11,7%, сповільнившись після 13,1% у квітні.

Порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни в Україні в травні 2018 року зросли на 0%, до грудня 2017 року – на 4,4%.