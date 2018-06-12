Україна експортувала яєць на $34 мільйони

Основними імпортерами українських яєць в цей період були ОАЕ, Ірак та Катар.

Українські аграрії за січень-травень 2018 року експортували 36,76 тисячі тонн яєць на суму 34,12 мільйона доларів, говориться в митній статистиці, опублікованій на сайті Державної фіскальної служби (ДФС).

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Повідомляється, що основними імпортерами українських яєць за вказаний період були ОАЕ – на суму 12,47 мільйона доларів, Ірак – 6,41 мільйона доларів та Катар - на 3,54 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними ДФС, українські аграрії в 2017 році експортували 88,6 тисячі тонн яєць на суму 68,6 мільйона доларів.