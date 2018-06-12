Росія захопила близько 90% рибальських ресурсів України в Чорному морі

До анексії Криму вилов у Чорному морі становив близько 40, до 50 тисяч тонн.

Після анексії Криму Росія захопила до 90% від загальних рибальських ресурсів Києва в Чорному морі.

Про це заявив заступник голови Державного агентства рибного господарства України Андрій Кравченко, коментуючи російські квоти на вилов риби в регіоні, передає "Крим.Реалії".

«До анексії Криму вилов у Чорному морі становив близько 40, до 50 тисяч тонн, але у зв'язку з останніми подіями частина наших промислових господарств залишилися на території Автономної Республіки Крим. Близько 90% ми втратили в Чорному морі промислових запасів – доступ до ресурсів, а також господарств і суден, які залишилися на анексованій території», – зазначив чиновник.

Заступник голови Держрибагентства зазначив, що в таких умовах промисел в Азовському морі залишається важливим для України:

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«В Азовському морі в 2018 році наші суб'єкти господарювання виловили вже понад 37 тисяч тонн – це досить великий обсяг, який частково забезпечує продовольчу безпеку нашої держави», – підсумував Кравченко.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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