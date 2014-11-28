Казахстан відмовився підтримувати заборону Росією білоруських продуктів

Міністерство сільського господарства Казахстану не бажає брати участь у тристоронніх переговорах про заборону транзиту через РФ продуктів "санкційної" групи з Білорусі без огляду на російських пунктах пропуску.

Як пише ТАСС, про це повідомила прес-секретар Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарному нагляду РФ (Россільгоспнагляд) Юлія Трофімова.

"Казахстан не приймає нашу систему (контролю) і не має наміру брати участь у переговорах подібного формату. Ми розцінюємо цю позицію як небажання йти назустріч", - зазначила вона.

Россільгоспнагляд вважає, що питання контролю транзитних відправлень з Білорусі через територію РФ до Казахстану та інших країн має бути вирішене в тристоронньому форматі на рівні Митного союзу. "Наступного тижня ми зустрічаємося з нашими білоруськими колегами і щиро сподіваємося, що казахські колеги не залишаться осторонь", - резюмувала Трофімова.

За інформацією Россільгоспнагляду, фури під виглядом транзиту до Казахстану через Білорусь і Росію насправді розвантажуються на території РФ. Фахівці служби вважають, що факт існування схем нелегального ввезення продуктів "санкцій" групи до РФ підтверджує різке зростання поставок цих товарів з країн ЄС, Норвегії, Канади, Австралії і США до Білорусі.

Читайте такожЛукашенко погрожує Росії відповісти на заборону білоруських продуктівЗгідно з даними ФМС РФ, імпорт Білорусі продуктів "санкційної групи" зріс на 80% до 354,6 тис тонн за період з початку дії продембарго Росії до жовтня 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року.

До того ж, із вересня 2014 року Россільгоспнагляд почав систематично виявляти порушення вимог до безпеки м'яса, м'ясної й молочної продукції, що надійшли з Білорусі в Росію.

На тлі цих факторів відомство прийняло рішення з 30 листопада заборонити транзит продуктів "санкційної" групи з Білорусі через Росію до третіх країн без огляду на російських пунктах пропуску, а також обмежити з 24 і 26 листопада ввезення товарів ряду м'ясних і молочних підприємств Білорусі.

Свою незгоду з прийнятими Россільгоспнаглядом заходами 25 листопада висловила ЄЕК. За словами міністра ЄЕК із промисловості і АПК Сергія Сидорського, вони "не відповідають меті функціонування Митного союзу".

Олександр Лукашенко в свою чергу заявив, що Білорусь буде змушена реагувати на обмеження поставок м'яса, м'ясної і молочної продукції з республіки, запроваджені Россільгоспнаглядом, якщо торгівля між двома країнами не буде нормалізована. Він вважає, що "поведінка російської влади (заборона) не просто дивує, а пригнічує".