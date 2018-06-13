Країни Євросоюзу почали купувати більше української аграрної продукції

Україна в січні-квітні збільшила зовнішньоторговельний обіг аграрної продукції з країнами ЄС на 14%.

Україна в січні-квітні цього року збільшила зовнішньоторговельний обіг аграрними і харчовими товарами з країнами ЄС на 14%, до 2,8 млрд дол.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника міністра з питань євроінтеграції Ольгу Трофімцеву.

«За січень-квітень 2018 року зовнішньоторговельний обіг аграрними і харчовими товарами між Україною і країнами Європейського Союзу збільшився майже на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 2,8 млрд дол. При цьому аграрний експорт в країни ЄС за цей час зріс на 145 млн дол в порівнянні з 2017 роком і становив 1,9 млрд дол», - йдеться в повідомленні.

За словами Ольги Трофімцевої, найбільшим попитом у європейських споживачів користуються такі українські продукти як зернові злаки, їхній експорт до ЄС за даний період становив 749,5 млн дол., олія – 370,9 млн дол., насіння олійних культур – 194,3 млн дол., залишки і відходи харчової промисловості – 177,2 млн дол., м'ясо та харчові субпродукти свійської птиці – 76,4 млн дол.

Заступник міністра додала, що майже в повному обсязі залишаються невикористаними імпортні тарифні квоти на часник (494,9 тонн), овес (3476,9 тонн), цукор (18121,35 тонн), інший цукор (12720 тонн), гриби (500 тонн), продукцію з обробленого молока (1992 тонн), цукрові сиропи (2000 тонн) та інші.

«Зазначу, що ще не повністю використані додаткові квоти за принципом «перший прийшов - перший обслуговуєшся» на такі товари як: виноградний сік, овес, мед, ячмінна крупа, оброблені томати. Також не вичерпані додаткові квоти за принципом «ліцензування» на ячмінь і ячмінне борошно, яйця, альбуміни і молоко», - розповіла Ольга Трофімцева.

За словами заступника міністра, загальний український аграрний і харчовий експорт у всі країни світу за 4 місяці 2018 становив майже 6 млрд дол, значну частку в товарній структурі експорту займають зернові культури - 37%, рослинні олії - 26,1% і насіння олійних культур - 9%.

Як повідомляв УНІАН, експорт українських аграрних і харчових товарів в 2017 році становив понад 17,9 млрд дол. За даними Мінагропроду, трійку лідерів експорту українських аграрних і харчових товарів очолюють зернові культури з часткою 36,2%, друге місце займають рослинні олії - 25,1% і третє - насіння олійних культур з часткою в структурі 11,3%.