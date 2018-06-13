Українських фермерів зобов'язали платити ЄСВ

Кабмін вніс членів фермерських господарств до переліку платників єдиного соціального внеску.

Кабінет міністрів доповнив перелік платників єдиного соціального внеску (ЄСВ) новою категорією - членами фермерського господарства, якщо вони не підлягають страхуванню на інших підставах.

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Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства соціальної політики, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Міністерство зазначило, що це рішення дозволить розподіляти єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що сплачується новою категорією платників - членами фермерського господарства, на всі види соціального страхування.

Як повідомляв УНІАН, надходження єдиного соціального внеску в січні-травні порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 28,1%, або на 19 млрд грн - до 86,6 млрд грн.