Мінагропрод очікує врожаю зернових на рівні 60 мільйонів тонн

Збір врожаю цього року почався раніше, ніж в середньому за останні роки.

Попередній прогноз урожаю зернових і зернобобових культур в 2018 році залишається на рівні 60 млн тонн.

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Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

«Релевантні прогнози врожайності будуть доступні ще не скоро, однак, виходячи з поточного стану посівів і близької до ідеальної перезимівлі озимих культур, ми зберігаємо прогноз врожаю на рівні 60 млн тонн», - повідомив Мартинюк.

Також він зазначив, що цього року збір врожаю почався раніше, ніж в середньому за останні роки.

Як повідомляв УНІАН, аграрії 12 червня розпочали збирання ранніх зернових і вже намолотили 14,7 тис. тонн зерна з 5,1 тис. га. Середня урожайність становить 29,1 ц/га.

Експерти прогнозують зростання врожаю зернових в Україні в 2018-2019 МГ на 3% - до 61,85 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком, і становив 61,3 млн тонн.