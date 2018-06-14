Українські аграрії вже експортували більше 38 мільйонів тонн зернових

Експорт пшениці з України з початку 2017-2018 МР становив 16,6 млн тонн.

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 - червень 2018), станом на 13 червня, експортували 38,1 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Читайте такожМінагропрод очікує врожаю зернових на рівні 60 мільйонів тонн

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 16,6 млн тонн, ячменю - 4,2 млн тонн, жита - 36,8 тис. тонн, кукурудзи - 17,1 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 412 тис. тонн борошна, з яких 410,4 тис. тонн становить пшеничне борошно і 1,6 тис. тонн - інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, аграрії України у 2016-2017 МР експортували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 млрд дол.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні було зафіксовано в 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн.