В Україні знову може подорожчати алкоголь

У попередній раз ціни на алкоголь піднімалися в серпні минулого року.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує підвищити мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

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Про це йдеться в пояснювальній записці до відповідного проекту постанови на сайті міністерства.

Проект передбачає підвищення цін на горілку та лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%, віскі, ром і джин - на 12%, коньяк (бренді) - на 6,6-9,5%, вина - на 4,5-13,5%.

Необхідність підвищення цін у Мінекономрозвитку пояснили зростанням складових ціни на алкоголь через подорожчання компонентів виробництва: спирту, тари, комплектуючих.

«Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв і потребує корегування», - вважають у міністерстві.

МЕРТ зазначає, що базою розрахунків послужили дані про вартість виробництва за друге півріччя 2017 року, включаючи матеріальні, загальновиробничі, адміністративні та фінансові витрати виробників.

Також у міністерстві нагадали, що в 2018 році ставки акцизного податку на коньяк підвищено на 20% - із 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у серпні 2017 року ухвалив рішення підвищити мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

Зокрема, роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби було підвищено на 14,00-19,41%; віскі, ром і джин - на 6,5-6,6%; коньяк (бренді) - на 12,3-29,1%; вина з додаванням спирту, ігристі - на 7,1-13,3%.