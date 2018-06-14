Українські аграрії готуються впровадити три сотні проектів на 35 мільярдів гривень

Основним засобом фінансування залишаються власні кошти підприємств, їх частка становить 74%.

Українські аграрії станом на 1 квітня 2018 року готують до впровадження 333 інвестиційних проектів, що на 9,5% більше, ніж на аналогічну дату минулого року, на загальну суму 34,9 мільярда гривень.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"За інформацією структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку облдержадміністрацій, станом на 1.04.2018 в регіонах триває підготовка і впровадження 333 інвестиційних проектів на загальну суму понад 34,9 мільярда гривень, що на 29 проектів більше відповідного періоду минулого року", - сказано в наданому міністерством звіті.

Також у звіті зазначено, що основним засобом фінансування залишаються власні кошти підприємств, їх частка становить 74%.

Найбільше проектів готується в Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками січня-березня 2018 року інвестиції в сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних з ними послуг склали 10,5 мільярда гривень, що на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, інвестиції у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів становлять 4,5 мільярда гривень, що на 56% більше, ніж у січні-березні 2017 року. У січні-березні цього року в агропромисловому комплексі було освоєно 15,2 мільярда гривень капітальних інвестицій, що становить 17,1% від їх загальнодержавного обсягу.