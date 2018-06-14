Товарообіг агропродукцией між Україною та Німеччиною збільшився майже на 50%

Експорт за цей період становить 88,2 мільйона доларів, а імпорт – 150,8 мільйона доларів.

Товарообіг аграрними і харчовими товарами між Україною та Німеччиною у січні-квітні 2018 року зріс на 49%, або на 79,6 мільйона доларів, до 239,039 мільйона доларів.

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Про це повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофимцева.

"За результатами січня-квітня 2018 року товарообіг аграрними і харчовими товарами склав 239 мільйонів доларів (зростання на 79,6 мільйона доларів у порівнянні з 2017 роком", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що експорт за цей період становить 88,2 мільйона доларів, а імпорт – 150,8 мільйона доларів.

За словами заступника міністра, основними товарами експорту в січні-квітні стали насіння олійних культур - 22,3 мільйона доларів, зернові злаки - 12,2 мільйона доларів, соки - 7,9 мільйона доларів, мед - 9,5 мільйона доларів, м'ясо і субпродукти - 11,9 мільйона доларів та інші.

При цьому імпортували з ФРН какао-боби і шоколад - 12,6 мільйона доларів, шрот та інше - 15,2 мільйона доларів, тютюн і вироби з нього - 14,5 мільйона доларів, риба – 9,3 мільйона доларів, живі тварини - 6,6 мільйона доларів та інші товари на суму 25,6 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Німеччина увійшла до ТОП-5 торговельних партнерів України в ЄС. Крім Німеччини в цьому списку були такі країни, як Нідерланди, Польща, Іспанія та Італія. За підсумками 2017 року, зовнішньоторговельний оборот аграрної та харчової продукцією між Україною та країнами Європи збільшився на 30,8%, або на 1,9 мільярда доларів і становить 8,1 мільярда доларів.

Загальна виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16,3% порівняно з 2016 роком і становила понад 17,9 мільярда доларів.