Виробництво цукру в Україні зросло майже у 2 рази

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Раніше міністерство прогнозувало зростання обсягів виробництва цукру у країні у 2014/2015 МГ до 1,7 млн тонн порівняно з 1,2 млн тонн у попередньому сезоні.

Переробкою цукрових буряків, станом на 28 листопада, займалися 36 заводів, які переробили 12,6 млн тонн цукрових буряків.

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У міністерстві також повідомили, що буряк уже зібраний на площі 328 тис. га (99% від прогнозу), накопано 15,2 млн тонн цієї культури. Середня врожайність буряків становила 463 ц/га проти 403 ц/га роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Україна засіяла цукровим буряком понад 330 тис. га, урожай цієї культури очікується на рівні 15 млн тонн. У цьому сезоні переробка цукрових буряків відбувається прискореними темпами через те, що виробники побоюються проблем із постачанням газу на їхні підприємства.

Нагадаємо, українські аграрії станом на 30 вересня виробили 419,2 тис. тонн цукру, що в шість разів більше, ніж на аналогічну дату минулого року, і становив 25% від прогнозованого обсягу виробництва.