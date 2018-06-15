Третину сільгоспземель в Україні обробляють агрохолдинги

За останні 5 років загальний земельний банк в обробці агрохолдингами зріс з 5,6 мільйона га до 5,9 мільйона га.

В Україні 29% земель сільськогосподарського призначення обробляють агрохолдинги.

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Про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу з посиланням на відповідне дослідження.

"Частка сільгоспземель у користуванні агрохолдингів склала в минулому році 29% від усіх сільгосппідприємств, тоді як в 2012 році цей показник становив 25%", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає УКАБ, за останні 5 років загальний земельний банк в обробці агрохолдингами зріс з 5,6 мільйона га до 5,9 мільйона га в 2017 році, збільшення сільгоспугідь у користуванні цією категорією сільгосппідприємств становить 6,3%.

Станом на 2017 рік найбільше агрохолдингів було сконцентровано в Київській, Чернігівській і Полтавській областях, тоді як найменше - у Закарпатській, Луганській та Чернівецькій областях.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року в Україні в черговий раз був продовжений мораторій на продаж сільгоспземель до 2019 року. Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2001 року.