Україна подвоїла експорт ріпаку

З початку маркетингового року було експортовано понад 4,8 мільйона тонн олійних культур.

З початку поточного маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) Україна експортувала 2,1 мільйона тонн ріпаку, що в 2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Як повідомляється, з початку маркетингового року було експортовано понад 4,8 мільйона тонн олійних культур, в тому числі ріпаку – 2,1 мільйона тонн, сої - більше ніж 2,7 мільйона тонн.

Згідно з повідомленням, за аналогічний період минулого маркетингового року експорт олійних склав 3,9 мільйона тонн (у тому числі ріпаку - 1 мільйон тонн, сої - понад 2,9 мільйона тонн).

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2017 року Верховна Рада проголосувала за скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних культур (сої, ріпаку та соняшнику) з 1 березня 2018 року, що обурило українських фермерів.

21 грудня 2017 року Верховна Рада України відтермінувала введення норми, що передбачає скасування бюджетного відшкодування податку на додану вартість при експорті ріпаку, до 1 січня 2020 року, при експорті сої – до 1 вересня 2018 року.

22 травня Рада прийняла закон №7403-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур", згідно з яким дозволила повернення ПДВ при експорті олійних тільки великим агрохолдингам.