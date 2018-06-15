Український аграрний експорт зріс на 49% – Гройсман

Прем'єр зазначив, що агропромисловий комплекс зростає, і Україна може виробляти агропромислової продукції удвічі більше.

Експорт української аграрної продукції в першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 49%.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана під час робочої поїздки до Тернопільської області.

«У першому кварталі економіка України зросла на 3,1%, відбулося 49-відсоткове зростання експорту агропродукції. Це означає, що на світових ринках чекають нашу продукцію. І ми також повинні створювати додану вартість», - сказав глава уряду.

У спілкуванні з журналістами, яке транслювалося на сторінці прем'єра у Facebook, Гройсман зазначив, що агропромисловий комплекс зростає, і він переконаний у тому, що Україна може виробляти агропромислової продукції удвічі більше, ніж зараз.

«Найголовніше - дуже важливо не тільки виростити пшеницю і продати її на світових ринках, потрібно її переробити і чим глибша ця переробка, тим краще. Тобто, якщо ми переробляємо пшеницю на борошно, це роблять українські руки і додана вартість встановлюється на цьому ланцюжку, і люди більше отримують заробітної плати», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16,3% порівняно з 2016 роком і становила понад 17,9 млрд дол.