Українські аграрії отримають майже 7 мільйонів дотацій на телят

Дотацію буде виплачено 3,5 тисячам селян за утримання понад 6 тисяч телят.

Міністерство аграрної політики та продовольства України нарахувало фермерам 6,7 мільйона гривень дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Міністерство аграрної політики та продовольства України здійснило нарахування дотацій фізичним особам за вирощування молодняку великої рогатої худоби у сумі 6,7 мільйона гривень. Зазначені кошти направлені до підрозділів облдержадміністрацій з питань АПК для виплати власникам телят", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила прес-служба, дотація буде виплачена 3,5 тисячі фермерів за утримання більше 6 тисяч телят. Зокрема, за утримання молодняку ВРХ до 5-місячного віку нараховано 562,8 тисячі гривень за 1,8 тисячі голів; до 9-місячного віку - 2,8 мільйона гривень за 2,8 тисячі голів; до 13-місячного віку - 3,3 мільйона гривень за 1,3 тисячі голів.

Також Мінагропрод нарахував 259,2 мільйона гривень за утримання корів.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2017 року Мінагропрод ініціював збільшення суми держпідтримки українських фермерських господарств в 2018 році до 1 мільярда гривень з 65 мільйонів гривень.

Згідно з планами міністерства, частина коштів має піти на підтримку зростання поголів'я худоби, закупівлю молодняку великої і дрібної рогатої худоби, частина - спрямована в будівництво тваринницьких ферм. Крім цього, значна частина коштів має піти на часткову компенсацію вартості придбаного переробного обладнання.

У лютому 2018 року Кабмін затвердив програму підтримки аграрного сектору, що передбачає виділення дотацій у розмірі 6,3 мільярда гривень. З цієї суми 4 мільярда передбачено на підтримку тваринництва, а інші кошти – на компенсацію вартості сільгосптехніки, підтримку фермерства та садівництва.