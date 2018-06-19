В Україні 15% земель страждають від посухи

За даними Укргідрометцентру, дощі, що пройшли на більшій частині України, скоротили площу земель, що страждають від засухи, до 15% з 30%.

Дощі, що пройшли на більшій частині України, сприятливо вплинули на вже сформований урожай і скоротили площу земель, які страждають від засухи, до 10%-15% з 25%-30%.

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Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко в коментарі УНІАН.

«За моєю суб'єктивною оцінкою, від посухи потерпає 10-15%», - сказала Адаменко, додавши, що до дощів від посухи страждало 25-30%.

Також вона зазначила, що від відсутності вологи страждають південні області України, тоді як західні та центральні отримали достатню кількість опадів. Серед усіх південних областей від сильної посухи потерпає Запорізька область і деякі райони Херсонської, тоді як у більшості південно-східних областей спостерігається помірна посуха.

Однак сильних втрат урожаю очікувати не варто. За словами Адаменко, цього року рекордного врожаю не буде, але він буде не меншим, ніж у середньому за останні п'ять років.

«В окремих господарствах можуть бути втрати до 15-20% залежно від культури. На сьогоднішній день ми говоримо про той врожай, який вже сформований. Це ранні зернові колосові - озимі, ярий ячмінь» - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше аграрії деяких районів південних, центральних і східних областей відзначали, що через посушливу погоду вони можуть втратити до 50% врожаю зернових.

За інформацією заступника міністра аграрної політики і продовольства Олени Ковальової, втрати врожаю пшениці через зміни клімату за останні три роки становили більше 4%, кукурудзи – 5,5%.