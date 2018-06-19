Аграрії відзвітували про збір ранніх зернових

Аграрії до 19 червня намолотили 281 тис. тонн зерна. Середня врожайність зернових становить 32,6 ц/га.

Українські аграрії розпочали збирання ранніх зернових і станом на 19 червня вже намолотили 281 тис. тонн зерна з площі 86 тис. га.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, середня врожайність зернових становить 32,6 ц/га.

Зокрема, аграрії зібрали 10 тис. тонн озимої пшениці з площі 4 тис. га за врожайності 26,2 ц/га; озимого ячменю - 268 тис. тонн з 81 тис. га за врожайності 33,0 ц/га.

Аграрії також зібрали 2 тис. тонн гороху - з площі 1 тис. га за врожайності 22,7 ц/га.

Також у Запорізькій, Одеській та Херсонській областях почали збір озимого ріпаку, якого намолочено 6 тис. тонн з площі 3 тис. га за врожайності 17,4 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, експерти прогнозували зростання врожаю зернових в Україні в 2018-2019 МР на 3% - до 61,85 млн тонн. Позитивний прогноз був зумовлений використанням аграріями нових технологій, насіння гібридів, зрошення і сприятливими погодними умовами.