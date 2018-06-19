Власники "Гаврилівських курчат", яких звинувачують у створенні пташиного могильника, вийшли під заставу в 5 мільйонів

На початку червня у Київській області затримали власників та керівника структурного підрозділу одного з найбільших агрохолдингів України ТОВ "Комплекс Агромарс".

Апеляційний суд Києва скасував ухвали Печерського райсуду столиці про обрання запобіжних заходів власникам і керівнику підрозділу ТОВ "Комплекс-Агромарс", що випускає курятину під торговою маркою "Гаврилівські курчата", і зменшим їм нові розміри застав до 5 млн грн кожному.

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Про це УНІАН повідомили в юридичній компанії Equity.

Так, власникам і керівнику підрозділу підприємства, затриманим за підозрою у забрудненні навколишнього середовища на Київщині, було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення грошових застав, відповідно, у 90 млн грн, 84 млн грн та 80 млн грн.

Апеляційний суд призначив їм застави у розмірі по 5 млн грн кожному.

У компанії повідомили, що наразі власники агрохолдингу та посадовець звільнені під застави.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня у ГПУ поінформували, що на Київщині правоохоронці затримали власників агрохолдингу за підозрою в облаштуванні пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища. Внаслідок систематичного порушення норм законодавства про охорону природного середовища посадовими особами агрохолдингу завдано збитків на суму понад 200 млн грн.

Затриманим було повідомлено про підозру за: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (порушення правил екологічної безпеки), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

9 червня Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи власникам і керівнику структурного підрозділу одного з найбільших агрохолдингів України ТОВ "Комплекс-Агромарс", який випускає курятину під торговою маркою "Гаврилівські курчата".

Одному з власників агрохолдингу Марині Сігал обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 90 млн грн.

Іншому власнику агрохолдингу Євгену Сігалу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн.

Керівнику підрозділу підприємства було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 84 млн грн.