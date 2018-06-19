Посуха не вплине на врожай зернових - Мінагропрод (відео)

За словами заступника міністра, серйозного зниження врожайності зернових не очікується завдяки успішній зимівлі озимих і запасам весняної вологи.

Міністерство аграрної політики і продовольства підтверджує раніше озвучений прогноз врожаю на рівні 60 мільйонів тонн, незважаючи на посушливу погоду в низці областей України.

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"З початку квітня на території України спостерігалися випадки посухи, однак червневі опади стабілізували ситуацію і вивели більшість областей із зони ризику. Незважаючи на те, що деякі області на півдні і сході країни залишаються без опадів, прогноз врожаю залишається на рівні минулого - у форматі "60 мільйонів тонн +", - йдеться в повідомленні прес-служби Мінагропроду.

У прес-службі зазначили, що, за словами першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка, враховуючи успішну перезимівлю озимих і запаси весняної вологи, які позитивно вплинули на початок збиральної кампанії, серйозного зниження врожайності зернових не очікується.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня начальник відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко повідомила, що завдяки недавнім дощів площа земель сільськогосподарського призначення, які страждають від посухи, зменшилася з 30% до 15%. Однак, за її словами, урожай озимої пшениці цього року може знизитися через посушливу погоду на 8-10%.