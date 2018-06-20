Хліб в Україні подорожчав на 18%
10:21, 20 червня 2018Агро
325 0
Ціна на макаронні вироби зросла на 9,8%.
В Україні подорожчав хліб / фото УНІАН
Ціна на хліб в Україні в січні-травні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 18,4%, повідомляє Державна служба статистики.
Читайте такожДержстат: економіка України в першому кварталі зросла на 3,1%
Наголошується, що ціна на макаронні вироби зросла на 9,8%.
Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держстату, хліб і хлібопродукти за 2017 рік зросли в ціні на 8,4%.
Інфляція в Україні в травні 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з травнем 2017 року становила 11,7%, сповільнившись після 13,1% у квітні.
Порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни в Україні в травні 2018 року зросли на 0%, до грудня 2017 року – на 4,4%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter