Ціни на «молочку» в Україні зросли майже на чверть
11:14, 20 червня 2018Агро
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Найбільше подорожчали яйця - на 61,4%.
Ціни на молоко, сир та яйця зросли на 23,7% / фото УНІАН
Ціни на молоко, сир та яйця у січні-травні порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 23,7%, повідомила Державна служба статистики.
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Зокрема, молоко подорожчало на 18,1%, сири – на 15,4%, яйця – на 61,4%.
Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні в річному вираженні - в порівнянні з травнем 2017 року становила 11,7%, сповільнившись після 13,1% в аналогічному вимірі в квітні.
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