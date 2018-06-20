Ціни на «молочку» в Україні зросли майже на чверть

Найбільше подорожчали яйця - на 61,4%.

Ціни на молоко, сир та яйця у січні-травні порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 23,7%, повідомила Державна служба статистики.

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Зокрема, молоко подорожчало на 18,1%, сири – на 15,4%, яйця – на 61,4%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні в річному вираженні - в порівнянні з травнем 2017 року становила 11,7%, сповільнившись після 13,1% в аналогічному вимірі в квітні.