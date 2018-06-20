Держстат підрахував, на скільки подорожчало м'ясо в Україні

12:34, 20 червня 2018
Агро
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В Україні значно подорожчало м'ясо / фото УНІАН

Ціни на м'ясо і м'ясні продукти у січні-травні порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 26,1%, повідомила Державна служба статистики.

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Риба та продукти з неї подорожчали на 2,8%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні в річному вираженні - в порівнянні з травнем 2017 року становила 11,7%, сповільнившись після 13,1% в аналогічному вимірі в квітні.

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Теги: #інфляція#ціни на м'ясо