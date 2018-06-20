Держстат підрахував, на скільки подорожчало м'ясо в Україні

Ціни на м'ясо і м'ясні продукти у січні-травні зросли на 26,1%. Риба подорожчала на 2,8%.

Ціни на м'ясо і м'ясні продукти у січні-травні порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 26,1%, повідомила Державна служба статистики.

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Риба та продукти з неї подорожчали на 2,8%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні в річному вираженні - в порівнянні з травнем 2017 року становила 11,7%, сповільнившись після 13,1% в аналогічному вимірі в квітні.