Сільгосппродукція в Україні з початку року подорожчала на 12%

Продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 10,2%, тваринництва – на 22,9%.

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в січні-травні 2018 року зросли на 12,3% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, повідомила Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за звітний період подорожчала в порівнянні з січнем-травнем 2017 року на 10,2%, а тваринництва – на 22,9%.

За даними Держстату, у травні порівняно з квітнем цього року сільгосппродукція стала дешевшою на 2,1%. Зокрема, рослинницька продукція впала в ціні на 1,3%, а тваринницька – подешевшала на 5,9%.

Зазначається, що порівняно з травнем 2017 року середні ціни в травні цього року зросли на 13,4%. Зокрема, вартість продукції рослинництва збільшилася на 12,8%, а тваринництва - на 17,2%.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в 2017 році зросли на 11,5% в порівнянні з 2016 роком. При цьому продукція рослинництва подорожчала на 7,3%, а тваринництва – на 30,7%.