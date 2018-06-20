Українські аграрії експортували майже 39 мільйонів тонн зерна

При цьому експорт пшениці склав 16,8 мільйона тонн.

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) станом на 20 червня експортували 38,6 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 16,8 мільйона тонн, ячменю – 4,2 мільйона тонн, жита – 36,8 тисячі тонн, кукурудзи – 17,3 мільйона тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 412,2 тисячі тонн борошна, з яких 410,6 тисячі тонн становить пшеничне борошно та 1,6 тисячі тонн – інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, аграрії України в 2016-2017 МР експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 мільярда доларів.

Попередній рекорд з експорту зернових в Україні був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році скоротився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 мільйона тонн.