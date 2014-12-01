Українські овочі та фрукти за п'ять тижнів подорожчали майже на 40%

Плодоовочевий індекс за останній тиждень листопада (з 22-го по 28-е листопада) виріс ще на 7,1%, майже на стільки ж, як і тижнем раніше, коли плодоовочева продукція подорожчала на 7,2%. Таким чином, тенденція до зростання цін зберігається на ринку вже п'ять тижнів, за які овочі та фрукти подорожчали більш ніж на 38%, повідомляє АПК-Інформ: овочі & фрукти.

«На попередньому тижні, після тривалого періоду стагнації, нарешті зросла вартість борщового набору, - говорить Тетяна Гетьман, керівник проекту. - Зростання цін на овочі борщового набору склав 16,1% за тиждень, але варто відзначити, що ціни залишаються на катастрофічно низькому для фермерів рівні. Подібний рівень цін поки що не покриває витрати навіть на вирощування продукції, не кажучи вже про її зберіганні та обробку, тому, чим довше він зберігається, тим більша ймовірність зниження посівних площ під традиційними овочами в наступному році».

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Серед овочів борщового набору найрізкіше зросли ціни на капусту. Відзначимо також відновлення зростання цін на картоплю, яка за тиждень подорожчала на 5,9%. В цілому ж зростання цін в цьому сегменті було викликано холодною погодою, яка кілька «розчистила» ринок від продукції низької якості, що давила на ціни раніше.

Тепличні овочі за тиждень демонстрували різноспрямовані тенденції. Огірки подешевшали, а помідори, переважно подорожчали, хоча ціни на імпортну продукцію також незначно знизилися.

Стабільний обмінний курс стимулював стабільність цін на фрукти. При цьому, загальна вартість кошика знизилася на 3,4% за рахунок зниження цін на банани.