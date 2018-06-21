Українцям для внутрішнього споживання вистачить 20% врожаю пшениці – Мінагропрод

Мінагропрод підтвердив прогноз врожаю на рівні 60 мільйонів тонн.

Українцям для задоволення харчових потреб вистачає п'ятої частини вирощеної пшениці, тому, враховуючи врожаї минулих років, в країні буде більш ніж достатньо зерна.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника міністра Віктора Шеремету.

"Хочу зняти всі побоювання наших співвітчизників щодо того, що в Україні може бути недобір зерна (через посуху, від якої з квітня страждають сільгоспземлі в деяких регіонах України – УНІАН), зокрема, пшениці. Сьогодні ми маємо стільки зерна, що нам для внутрішнього споживання хліба вистачає п'ятої частини, а все інше зерно ми експортуємо, годуємо весь світ. Ми збираємо і будемо збирати не менше 60 мільйонів тонн зерна", - сказав заступник міністра.

Він додав, що вже зараз виробники-аграрії опрацьовують питання збуту нового врожаю і проведення осінньо-польових робіт. Зазвичай з початку жнив ціни на зернові на внутрішньому ринку падають. Для отримання високого доходу потрібно мати фінансові та матеріальні ресурси, щоб зберегти зерно до оптимальних цін.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує урожай зернових цього року на рівні 60 мільйонів тонн. Урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком, і становить 61,3 мільйона тонн.

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) станом на 20 червня експортували 38,6 мільйона тонн зернових.